NIS sanzioni e gas | così licenze pipeline e diritto UE riscrivono la sovranità energetica dei Balcani

La Serbia si trova al centro di una partita di potere tra sanzioni internazionali, il controllo delle pipeline e le regole dell’Unione Europea. La disputa riguarda il gas russo e coinvolge la compagnia serba NIS, le sanzioni americane e le decisioni europee sul mercato energetico. La situazione dimostra che l’energia non è più solo una questione commerciale, ma un elemento di influenza geopolitica. Balcani e Europa dell’Est stanno ridisegnando i loro confini energetici, con le autorità che cercano di mantenere la sovranità in un campo sempre più

Il caso serbo tra OFAC, JANAF e ban europeo sul gas russo mostra come l'energia non sia più mercato ma potere: finestre temporali, governance e geopolitica ridisegnano l'Europa sud-orientale Non è solo una questione di petrolio o di gas. Quando un'unica raffineria nazionale dipende da licenze temporanee e negoziati internazionali, l'energia diventa potere geopolitico. Il dossier NIS (Naftna industrija Srbije) lo dimostra: sanzioni, pipeline e assetti proprietari stanno riscrivendo la sovranità energetica nei Balcani, con effetti che superano i confini serbi e toccano l'UE, la NATO e il rapporto con Mosca.

