Francia assistente di un deputato di Mélenchon fermato per l’omicidio di attivista nazionalista

Francia: Assistente di Deputato di Mélenchon Coinvolto nell’Omicidio di un Attivista di Destra. Lione è al centro di un’accesa vicenda politica e giudiziaria. Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato di La France Insoumise (LFI) Raphael Arnault, è stato arrestato oggi, 17 febbraio 2026, in relazione all’omicidio di Quentin Deranque, un attivista di estrema destra. L’arresto, insieme ad altri tre sospetti, apre un’inchiesta per omicidio volontario che rischia di destabilizzare ulteriormente il panorama politico francese, già segnato da forti polarizzazioni. Un’Indagine che Scuote la Sinistra Radicale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Francia, per l’omicidio dell’attivista di estrema destra Deranque il governo accusa MélenchonIl governo francese accusa Mélenchon per l’omicidio dell’attivista di estrema destra avvenuto a Lione il 16 febbraio 2026.

Lione, 23enne ucciso dagli antifa: sospeso l'assistente del deputato di MélenchonA Lione, un giovane di 23 anni è stato ucciso durante una manifestazione antifascista, portando alla sospensione dell’assistente parlamentare di un deputato di La France Insoumise.

