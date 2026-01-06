wta auckland 2026 elisabetta cocciaretto piega in due set parks ed approda agli ottavi

Elisabetta Cocciaretto apre con successo il WTA Auckland 2026, battendo in due set Alycia Parks e qualificandosi per gli ottavi di finale. La vittoria, ottenuta in un’ora e 33 minuti, la proietta verso l’incontro con la polacca Magda Linette, testa di serie numero 5. Questo risultato conferma la buona forma dell’italiana nel torneo neozelandese, in attesa di ulteriori sfide importanti.

Esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda: l’azzurra nel match del primo turno piega la resistenza della statunitense Alycia Parks, sconfitta per 6-2 7-5 in un’ora e 33 minuti di gioco, e negli ottavi di finale affronterà la polacca Magda Linette, numero 5 del seeding. Nel primo set l’azzurra strappa la battuta all’avversaria ai vantaggi del terzo game, nel quale si era portata anche sullo 0-40, va sul 2-1 e poi allunga sul 3-1. Parks resta in scia fino al 2-3, poi Cocciaretto sale in cattedra, piazza un parziale di 12 punti a 3, centrando un altro break a 15 nel settimo game, e chiude i conti al primo set point sul 6-2 in 34 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

