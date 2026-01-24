Lorenzo Musetti si impone su Machac in una partita lunga e impegnativa, durate quasi cinque ore, e conquista l'accesso agli ottavi di finale agli Australian Open. Dopo una gara combattuta, il talento italiano si conferma tra i protagonisti del torneo di Melbourne, segnando un importante traguardo per la sua carriera nel tennis internazionale.

Dopo una pazzesca battaglia di quasi quattro ore e mezza, Lorenzo Musetti si qualifica per la prima volta in carriera agli ottavi di finale degli Australian Open. Una maratona quella contro il ceco Tomas Machac, vinta dal tennista azzurro con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2. Un successo importantissimo per Musetti, che ancora una volta dimostra di avere grande carattere e di sapersi esaltare quando il match entra in battaglia. Adesso negli ottavi il toscano attende il vincente del match tra l’americano Taylor Fritz e lo svizzero Stan Wawrinka. Musetti ha chiuso la partita con 10 ace, ma anche con 5 doppi falli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti piega la resistenza di Machac dopo una dura maratona di 5 set e approda agli ottavi a Melbourne!

