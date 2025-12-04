Dolore a Monreale per l’addio ad Angelica e Valeria | proclamato il lutto cittadino

Monreale – L'Amministrazione di Monreale, facendosi interprete del profondo cordoglio e dello sgomento che hanno colpito l'intera comunità, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, venerdì 5 dicembre 2025. In questa data verranno celebrate le esequie di Angelica Ganci e Saveria Valeria Di Giorgi, madre e figlia, decedute tragicamente a seguito dell'incidente.

