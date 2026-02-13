Francesco Bagnaia riconosce un grave errore nella difficile stagione 2025 con Ducati

La stagione 2025 di Francesco Bagnaia si rivela più complicata del previsto. Il pilota italiano ammette di aver commesso un errore che ha pesato molto sui risultati finora. La sua Ducati non riesce a trovare la strada giusta, e Bagnaia si dice dispiaciuto per come sono andate le cose. Ora si aspetta una svolta nel proseguo del campionato.

Il difficile inizio di stagione di Francesco Bagnaia nel MotoGP 2025. La stagione 2025 di Francesco Bagnaia nel MotoGP si è rivelata molto complessa. L'italiano, dopo aver dominato il campionato nel 2024 con più della metà delle gare vinte, si trovava a dover affrontare una nuova sfida con la sua Ducati GP25. Con solo dieci punti di distacco dal titolo l'anno precedente, Bagnaia era determinato a riprendersi il primo posto. Con Jorge Martin passato ad Aprilia, sembrava esserci un'opportunità per conquistare il terzo titolo mondiale.

