Maltempo in Campania frana sulla statale tra Castellammare e Vico Equense | strada chiusa

Una frana ha colpito la strada tra Castellammare di Stabia e Vico Equense a causa del maltempo intenso. Il cedimento del terreno ha fatto crollare un muro di contenimento nella zona di Scrajo, bloccando completamente il traffico sulla SS145. La strada rimarrà chiusa fino a ulteriori verifiche e lavori di messa in sicurezza.

Frana a Vico Equense: muro di contenimento crolla sulla SS145 in località Scrajo. Strada chiusa alla circolazione. Maltempo in Campania, frana in Costiera: chiusa la Strada Statale Amaltiana Una frana ha interrotto il traffico sulla SS163 in Costiera Amalfitana. Maltempo, a Vico Equense rinviata la sfilata delle Pacchianelle A Vico Equense, la tradizionale sfilata delle Pacchianelle, prevista per l'Epifania, è stata posticipata a domenica 11 gennaio 2026 a causa delle condizioni meteorologiche avverse.