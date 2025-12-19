Vico Equense persona investita da un treno mentre era in bici | interrotta circolazione sulla tratta

Un tragico incidente si è verificato a Vico Equense, dove una persona è stata investita da un treno mentre era in bicicletta, provocando l’interruzione della circolazione sulla tratta. L’incidente, avvenuto alle 13 nel tunnel vicino alla stazione della Circumvesuviana, ha avuto esito fatale. La comunità si stringe nel dolore di fronte a questa drammatica perdita.

Muore sotto un treno. È il tragico episodio accaduto alle 13 a poche centinaia di metri dalla stazione della Circumvesuviana di Vico Equense, nel tunnel che collega la città della. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

