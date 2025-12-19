Vico Equense persona investita da un treno mentre era in bici | interrotta circolazione sulla tratta
Un tragico incidente si è verificato a Vico Equense, dove una persona è stata investita da un treno mentre era in bicicletta, provocando l’interruzione della circolazione sulla tratta. L’incidente, avvenuto alle 13 nel tunnel vicino alla stazione della Circumvesuviana, ha avuto esito fatale. La comunità si stringe nel dolore di fronte a questa drammatica perdita.
Muore sotto un treno. È il tragico episodio accaduto alle 13 a poche centinaia di metri dalla stazione della Circumvesuviana di Vico Equense, nel tunnel che collega la città della. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Investita da treno a Marotta muore sul colpo, circolazione interrotta
Leggi anche: Circumvesuviana, uomo investito e ucciso da treno mentre andava in bici nelle galleria: circolazione sospesa
Vico Equense, persona muore investita da un treno della Circumvesuviana - Un impatto improvviso, a ridosso dei binari, ha bloccato nel primo pomeriggio la linea della Circumvesuviana tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, sulla ... pupia.tv
Circum, stop treni tra Castellammare e Vico Equense: investita una persona - La sospensione è stata necessaria a causa di un investimento avvenuto con il treno 1117 a circa 200m ... lostrillone.tv
Vico Equense, persona investita da un treno mentre era in bici: interrotta circolazione sulla tratta - Un convoglio della Circumvesuviana avrebbe investito un uomo non ancora identificato, che percorreva una galleria della linea ferroviaria in bici. msn.com
Aequa News - Vico Equense - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.