SANTA FIORA Cultura e ambiente viaggiano insieme sul tetto del teatro "Andrea Camilleri". Si sono conclusi i lavori per l’installazione dell’ impianto fotovoltaico che renderà più sostenibile una delle strutture culturali simbolo del paese, dimostrando come la tutela dell’ambiente possa integrarsi perfettamente con i luoghi della creatività e della socialità. L’intervento – che interessa una superficie di oltre 72 metri quadrati – prevede l’installazione di 36 moduli fotovoltaici, per una potenza complessiva di 15 kW e una produzione annua stimata di circa 18.200 kWh. Una parte dell’energia alimenterà direttamente il teatro e il Centro Giovani, mentre il resto potrà essere consumato da altre utenze grazie al sistema dell’autoconsumo diffuso, contribuendo così a un modello energetico più equo e consapevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cultura insieme all'energia pulita. Tetto fotovoltaico al 'Camilleri'. Messaggio di sostenibilità in teatro