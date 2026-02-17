fotocamera di punta data di rilascio globale in arrivo a breve

Xiaomi ha annunciato che la sua nuova serie di smartphone, la Xiaomi 17, sarà disponibile in tutto il mondo entro la fine di febbraio. La società ha fissato la data di lancio poco prima dell’apertura del Mobile World Congress 2026, che si terrà a Barcellona. La presentazione potrebbe attirare molta attenzione, considerando le novità già trapelate sulle caratteristiche tecniche.

l'atteso debutto globale della serie xiaomi 17 si profila all'orizzonte, con indiscrezioni che indicano una presentazione programmata a fine febbraio, poco prima dell'avvio del mobile world congress 2026. i modelli xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra hanno già raccolto consenso in cina per le loro batterie di ampia capacità e prestazioni fotografiche di alto livello, e ora si apprestano a espandere la loro presenza sul mercato europeo. xiaomi 17 e 17 ultra: lancio globale in arrivo. la serie è stata presentata originariamente in cina, dove ha mostrato notevoli capacità di rinnovamento hardware e una configurazione orientata al risparmio energetico.

Android 17 ha raggiunto la fase beta, dopo che gli sviluppatori hanno annunciato ufficialmente il rilascio della prima versione di prova.

