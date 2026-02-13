Android 17 data di rilascio e aggiornamenti in arrivo | cosa aspettarsi

Android 17 arriverà presto, e la data di rilascio della prima versione Beta sta facendo parlare gli sviluppatori. La società ha annunciato che la Beta 1 sarà disponibile entro la fine del mese, spingendo gli utenti a prepararsi per le prime prove. Si attendono aggiornamenti significativi e miglioramenti che influenzeranno l’esperienza di utilizzo sui dispositivi compatibili. La prossima fase, la Beta 2, dovrebbe arrivare tra poche settimane, mantenendo alta l’attenzione sulla piattaforma. La versione definitiva è prevista entro l’estate, promettendo una stabilità più solida per tutti gli utenti.

questo approfondimento analizza l’andamento delle fasi iniziali di android 17, concentrandosi sulla data di rilascio della Beta 1, sulle previsioni per la Beta 2 e sul periodo di rilascio stabile previsto. vengono delineati anche i dispositivi interessati e le indicazioni per sviluppatori e utenti interessati al programma beta. android 17 beta 1: data di rilascio e prospettive. la prima beta di android 17 è stata rilasciata l’ 11 febbraio 2026. è stato annunciato un secondo aggiornamento beta previsto per marzo 2026, che includerà la pietra miliare della Platform Stability, con API finali SDKNDK e comportamenti molto vicini a quelli definitivi per le app. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

La Beta 1 di Android 17 è arrivata, segnando l’inizio dei test per il nuovo aggiornamento di piattaforma.

