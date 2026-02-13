android 17 data di rilascio e aggiornamento in arrivo

Android 17 ha raggiunto la fase beta, dopo che gli sviluppatori hanno annunciato ufficialmente il rilascio della prima versione di prova. La notizia è arrivata anche con dettagli sui prossimi aggiornamenti, che puntano a perfezionare il software prima del lancio finale. La versione beta include nuove funzionalità e miglioramenti che gli utenti potranno testare nelle prossime settimane.

l’attesa per android 17 entra nella fase beta, con conferme ufficiali sull’arrivo della prima versione beta e una chiara indicazione sulla rotta verso la versione stabile. le informazioni disponibili delineano tempistiche, dispositivi coinvolti e piani di aggiornamento per i prossimi mesi, offrendo una visione d’insieme affidabile e basata sui dati ufficiali. android 17 beta 1: data di rilascio e aggiornamenti. la prima beta di android 17 è stata resa disponibile l’11 febbraio 2026. in seguito, si è verificato uno spostamento dell’agenda iniziale, con un comunicato che indica che la beta è in arrivo a breve anziché essere rilasciata immediatamente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

La Beta 1 di Android 17 è arrivata, segnando l’inizio dei test per il nuovo aggiornamento di piattaforma.

Android 17 arriverà presto, e la data di rilascio della prima versione Beta sta facendo parlare gli sviluppatori.

