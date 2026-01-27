L’Italia ha espresso la sua posizione riguardo alla richiesta di includere i Pasdaran nella lista Ue dei gruppi terroristici. La questione, sollevata dal ministro degli Esteri Tajani, si inserisce nel contesto delle tensioni tra Italia e Iran, in relazione alle recenti repressioni delle manifestazioni. Durante il question time in Senato, si è ribadito il sostegno a sanzioni contro coloro che hanno ordinato e realizzato i massacri, mantenendo alta l’attenzione sulle violazioni dei diritti umani in Iran.

Prima il question time in Senato giovedì 22 gennaio, durante il quale si era schierato a favore di “ sanzioni ” contro “chi ha ordinato i massacri e li ha eseguiti”, aveva detto riferendosi alla repressione delle manifestazioni delle scorse settimane da parte del regime in Iran. Quindi lunedì il post su X con cui ha annunciato di voler chiedere l’inserimento dei Pasdaran nella lista delle organizzazioni riconosciute come terroristiche dall’Ue. Oggi Teheran ha risposto al ministro degli Esteri Antonio Tajani convocando l’ambasciatore italiano. Il governo italiano è favorevole a “un nuovo pacchetto di sanzioni incisive ed efficaci dirette contro chi ha ordinato i massacri e li ha eseguiti” in Iran, aveva detto giovedì il capo della Farnesina a palazzo Madama, spiegando che l’Ue sarebbe intenzionata ad approvare le misure “già in occasione del prossimo Consiglio affari esteri a Bruxelles la settimana prossima”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Tajani: “I Pasdaran siano inclusi nella lista Ue dei gruppi terroristici”. Teheran convoca l’ambasciatore italiano

Approfondimenti su Iran Tajani

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha annunciato che giovedì a Bruxelles proporrà l'inserimento dei Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici.

L'Iran ha convocato l'ambasciatrice italiana a Teheran in risposta alle dichiarazioni del ministro Tajani sulle Guardie della rivoluzione, considerate irresponsabili.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Iran Tajani

Argomenti discussi: Iran, Tajani: pasdaran siano inclusi nella lista dei gruppi terroristi; Tajani sull’Iran: Giunta l’ora di inserire i pasdaran nella lista dei terroristi; Iran, Tajani: Giovedì a Bruxelles proporrò di inserire Pasdaran in lista gruppi terroristici; Iran, Tajani: I pasdaran siano inclusi nella lista delle organizzazioni terroristiche.

Iran, convocata l'ambasciatrice italiana dopo la proposta di Tajani sui pasdaranTeheran ha deciso di convocare l'ambasciatrice italiana, Paola Amadei, presso il ministero degli Esteri dopo quelle che le autorità della Repubblica islamica hanno definito dichiarazioni ... tg24.sky.it

Iran, convocata l'ambasciatrice italiana dopo le parole di Tajani sui pasdaran: «Da Roma dichiarazioni irresponsabili». Cosa è successoL’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran al ministero degli Esteri, in risposta a quelle che i media di Stato iraniani hanno definito ... ilmessaggero.it

L'Iran convoca l'ambasciatore italiano: 'Irresponsabili dichiarazioni del ministro'. Tajani ha annunciato che proporrà di inserire pasdaran tra organizzazioni terroristiche #ANSA - facebook.com facebook

Farnesina. Ieri riunione all’Unità di Crisi sulla situazione in Iran. Il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dato indicazione di alleggerire in maniera sostanziale il personale della sede in Iran, che rientrerà quindi in tempi molto rapidi in Italia. x.com