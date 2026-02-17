Un parlamentare iraniano ha strappato la foto di Sergio Mattarella, causando una forte reazione diplomatica. Il gesto è avvenuto durante una visita ufficiale in Iran, suscitando sdegno tra le autorità italiane. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiamato immediatamente l’ambasciatore iraniano per chiedere spiegazioni e denunciare l’accaduto.

«È accaduto un fatto increscioso: un parlamentare iraniano ha strappato l’immagine del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui va la nostra solidarietà, ed è per questo che ho deciso di convocare l’ambasciatore iraniano». Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Ho convocato l’ambasciatore iraniano perché strappare, da parte di un deputato, la fotografia del presidente della Repubblica è un atto ostile nei nostri confronti». A condannare il gesto è anche il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana: «Esprimo la più ferma condanna per il grave gesto compiuto dal deputato iraniano Mojtaba Zarei contro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui rivolgo tutta la mia solidarietà e vicinanza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Foto di Mattarella strappata da un parlamentare in Iran, tensione diplomatica: Tajani chiama l’ambasciatore

Foto di Mattarella strappata in parlamento a Teheran. Tajani convoca l’ambasciatore dell’IranIl presidente Sergio Mattarella ha subito un atto di vandalismo in Parlamento a Teheran, quando un deputato iraniano ha strappato la sua foto insieme a quelle di altri leader europei.

Foto di Mattarella strappata in parlamento a Teheran. Tajani: “Atto ostile” e convoca l’ambasciatore dell’IranUn deputato iraniano ha strappato una foto di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana, durante una seduta del Parlamento a Teheran.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.