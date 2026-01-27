Addio Franco stroncato da un tumore | restò per ore steso a terra al Pronto soccorso di Senigallia La foto aveva fatto il giro d' Italia

Franco, un uomo di 60 anni affetto da tumore, è deceduto dopo aver trascorso ore al pronto soccorso di Senigallia. La sua storia ha evidenziato le criticità del sistema sanitario locale, attirando l’attenzione su temi di assistenza e gestione delle emergenze in Italia.

SENIGALLIA Non ce l’ha fatta Franco, il 60enne malato oncologico simbolo di una sanità al collasso. La sua fotografia, sdraiato sul pavimento del Pronto soccorso di Senigallia, in attesa di una barella che non si trovava, ha fatto il giro d’Italia. «Il mio amato Franco non è più con noi - lo piange la moglie Cecilia -, eravamo stati giovedì all’Oncologia di Torrette e venerdì aveva mandato l’email per accettare la terapia, che a breve avrebbe iniziato. Ma forse è meglio così, di dolori ne ha sopportati tanti, troppi». Il calvario Franco Amoroso, originario di Treviso, viveva a Senigallia da tempo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

In questa notizia si segnala la morte di Franco Amoroso, un paziente oncologico che si trovava a terra nella sala d’attesa del pronto soccorso di Senigallia.

La morte di Franco Amoroso, malato di tumore lasciato a terra nel pronto soccorso di Senigallia, ha suscitato attenzione e preoccupazione sulla gestione delle emergenze negli ospedali italiani.

