Forza Italia Giovani si rafforza nell’Isola Giulia Randisi nuova segretaria ad Agrigento

Giulia Randisi ha assunto il ruolo di segretaria di Forza Italia Giovani ad Agrigento, motivata dalla necessità di rafforzare la presenza del movimento nell’Isola. La decisione nasce dal desiderio di coinvolgere di più i giovani e di rendere più visibile l’associazione sul territorio. Nei prossimi mesi, Randisi punta a organizzare eventi e iniziative per avvicinare i giovani alla politica locale.

Definita la squadra regionale del movimento giovanile azzurro con incarichi territoriali e coordinamenti locali. Al centro partecipazione, organizzazione politica e dialogo con le istituzioni Una presenza più strutturata, capace di radicarsi nei territori e di intercettare le istanze delle nuove generazioni. È questa la direzione intrapresa da Forza Italia Giovani in Sicilia, dove il movimento consolida la propria organizzazione attraverso una rete provinciale rinnovata e una squadra dirigente regionale definita nei ruoli. L’annuncio arriva dal segretario regionale Fabrizio Tantillo, che parla di un percorso costruito nel tempo con l’obiettivo di dare visibilità e responsabilità ai tanti giovani che hanno scelto di aderire al partito.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Sabato 13 dicembre a Lecco, presso la sede di Forza Italia, è stata presentata ufficialmente la nuova segreteria provinciale di Forza Italia Giovani.

