L' anconetana Giulia Fedele è la nuova segretaria regionale di Forza Italia Giovani

ANCONA – Giulia Fedele è la nuova segretaria di Forza Italia Giovani nelle Marche. A nominarla è stato il segretario nazionale del Fig Simone Leoni.Fedele è anconetana, dove ricopre il ruolo di consigliere comunale tra le fila di Ancona Protagonista.

