Forti raffiche di vento sul Golfo di Napoli cancellate le corse da e verso Ischia e Procida

Il maltempo ha causato la cancellazione di molte corse marittime tra Napoli e le isole di Ischia e Procida, a causa delle raffiche di vento intense che si sono abbattute nella zona. Le compagnie di navigazione hanno deciso di sospendere i collegamenti per motivi di sicurezza, lasciando molti viaggiatori a terra. Le barche non sono partite nel pomeriggio, quando le raffiche hanno raggiunto velocità elevate, rendendo pericolose le traversate.

Le forti raffiche di vento sul Golfo di Napoli hanno portato alla cancellazione di diverse corse da e verso Ischia e Procida.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse nel Golfo di Napoli, i collegamenti marittimi con le isole di Ischia e Procida sono stati sospesi.

Sono ripresi i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, con la riattivazione dei traghetti per Ischia, Capri e Procida dai porti di Napoli e Pozzuoli.

