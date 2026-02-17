Forti raffiche di vento sul Golfo di Napoli cancellate le corse da e verso Ischia e Procida
Il maltempo ha causato la cancellazione di molte corse marittime tra Napoli e le isole di Ischia e Procida, a causa delle raffiche di vento intense che si sono abbattute nella zona. Le compagnie di navigazione hanno deciso di sospendere i collegamenti per motivi di sicurezza, lasciando molti viaggiatori a terra. Le barche non sono partite nel pomeriggio, quando le raffiche hanno raggiunto velocità elevate, rendendo pericolose le traversate.
Le forti raffiche di vento sul Golfo di Napoli hanno portato alla cancellazione di diverse corse da e verso Ischia e Procida.
Maltempo nel Golfo di Napoli, Ischia e Procida isolate: stop a traghetti e aliscafi
A causa delle condizioni meteorologiche avverse nel Golfo di Napoli, i collegamenti marittimi con le isole di Ischia e Procida sono stati sospesi.
Riprendono i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: tornano attivi i traghetti per Ischia, Capri e Procida
Sono ripresi i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, con la riattivazione dei traghetti per Ischia, Capri e Procida dai porti di Napoli e Pozzuoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
