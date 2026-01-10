Maltempo nel Golfo di Napoli Ischia e Procida isolate | stop a traghetti e aliscafi
A causa delle condizioni meteorologiche avverse nel Golfo di Napoli, i collegamenti marittimi con le isole di Ischia e Procida sono stati sospesi. Vento superiore ai 40 nodi e mare molto agitato hanno reso impossibile la navigazione di traghetti e aliscafi, causando l’isolamento temporaneo delle isole. La situazione resta monitorata, e si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di programmare spostamenti via mare.
Vento oltre i 40 nodi e mare molto agitato: sospesi i collegamenti marittimi con le isole di Ischia e Procida. Possibili disagi per l’intera giornata Ischia e Procida risultano attualmente isolate a causa delle avverse condizioni meteomarine che dalla notte interessano il Golfo di Napoli. Il forte vento di Libeccio, con raffiche che hanno superato . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Maltempo in Campania, Ischia e Procida isolate: onde alte più di 3 metri nel Golfo
Leggi anche: Meteo Napoli, stop agli aliscafi per Ischia e Procida
MALTEMPO NEL GOLFO. CONDIZIONI IN PEGGIORAMENTO, FERMO ANCHE ALISCAFO CAREMAR; Napoli, vento forte e mare mosso: collegamenti difficili per Ischia e Procida; Vento forte e mare mosso, collegamenti difficili per Ischia e Procida; Vento forte e mare mosso, caos collegamenti per Ischia e Procida.
Ischia e Procida isolate a causa del maltempo e del mare agitato - Ischia e Procida sono attualmente isolate a causa delle pessime condizioni meteomarine che da stanotte interessano il golfo di Napoli. msn.com
Maltempo, stop collegamenti con le isole del golfo di Napoli. Crolla albero, paura e Capri - Soppresse tutte le corse da e per Napoli, ancora attivo un unico traghetto sull'asse Ischia- msn.com
Napoli, vento forte e mare mosso: collegamenti difficili per Ischia e Procida - Vento forte di ponente e mare ingrossato stanno rendendo difficili i collegamenti marittimi oggi nel golfo di Napoli. msn.com
Teleischia. . Maltempo. Disagi nel Golfo, condizioni meteo in peggioramento - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.