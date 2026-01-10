Maltempo nel Golfo di Napoli Ischia e Procida isolate | stop a traghetti e aliscafi

A causa delle condizioni meteorologiche avverse nel Golfo di Napoli, i collegamenti marittimi con le isole di Ischia e Procida sono stati sospesi. Vento superiore ai 40 nodi e mare molto agitato hanno reso impossibile la navigazione di traghetti e aliscafi, causando l’isolamento temporaneo delle isole. La situazione resta monitorata, e si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di programmare spostamenti via mare.

Vento oltre i 40 nodi e mare molto agitato: sospesi i collegamenti marittimi con le isole di Ischia e Procida. Possibili disagi per l'intera giornata Ischia e Procida risultano attualmente isolate a causa delle avverse condizioni meteomarine che dalla notte interessano il Golfo di Napoli. Il forte vento di Libeccio, con raffiche che hanno superato

Maltempo, stop collegamenti con le isole del golfo di Napoli. Crolla albero, paura e Capri - Soppresse tutte le corse da e per Napoli, ancora attivo un unico traghetto sull'asse Ischia- msn.com

Napoli, vento forte e mare mosso: collegamenti difficili per Ischia e Procida - Vento forte di ponente e mare ingrossato stanno rendendo difficili i collegamenti marittimi oggi nel golfo di Napoli. msn.com

Teleischia. . Maltempo. Disagi nel Golfo, condizioni meteo in peggioramento - facebook.com facebook

