L’autostrada Messina-Catania chiusa al traffico per forti raffiche di vento

L’autostrada Messina-Catania è stata chiusa questa mattina a causa di forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 90 kmh, provocando pericolose deviazioni e rendendo impossibile la circolazione in entrambe le direzioni. La decisione è stata presa dalla polizia stradale per evitare incidenti, mentre le autorità hanno anche disposto la chiusura di tutte le scuole nella zona e invitato i residenti a limitare gli spostamenti. La forte bora ha causato anche danni ad alcune strutture e ha fatto volare alberi e detriti lungo le strade.

Sicilia bloccata dal vento: chiusa l’autostrada Messina-Catania, scuole chiuse e un’isola in emergenza. La Sicilia è paralizzata da una tempesta extratropicale che ha causato la chiusura dell’autostrada A18 Catania-Messina, nel tratto tra Giarre e Messina Tremestieri, in entrambe le direzioni. Le raffiche di vento hanno superato i 170 kmh, rendendo pericoloso il transito e costringendo le autorità a prendere misure drastiche, inclusa la sospensione delle lezioni nelle scuole di Messina. L’evento mette in luce la vulnerabilità del territorio e la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza della popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le condizioni meteorologiche a Catania e provincia si sono progressive deteriorate nel pomeriggio, con intensificazione di pioggia e venti forti, accompagnati da mareggiate.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per Napoli e la Campania, prevedendo forti raffiche di vento e mare molto agitato.

