Firenze, 24 dicembre 2025 – Uno schianto fortissimo ha turbato questa mattinata di festa a Firenze. Precisamente in via Vittorio Emanuele, intorno a mezzogiorno di oggi 24 dicembre, un’auto e un camion cisterna, che procedevano in direzione opposta, si sono scontrati. L’impatto è stato talmente forte che la macchina ha finito la sua corsa diversi metri più avanti ribaltandosi su un lato. Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza del 118 per le cure del caso. Mentre il mezzo pesante ha subito danni anche all’altezza della cisterna. Sul posto sono intervenuti appunto i sanitari e gli agenti della polizia municipale per regolare il traffico di fatto bloccato nei pressi di piazza Giorgini, non lontano da dove è avvenuto lo scontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto in via Vittorio Emanuele, auto contro un camion cisterna. Paura in strada: conducente ferito

