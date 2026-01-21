Complessi idrici regionali | trasparenza su perimetro Irpinia Sannio

Il Comitato “Unite per l’Acqua” comunica che, dopo verifiche documentali, sono stati adottati atti regionali relativi alla procedura 3928AQ2024. Questa riguarda un Accordo Quadro per il presidio, la manutenzione e i servizi tecnici delle opere acquedottistiche dei complessi idrici regionali dell’“Acquedotto Campano”, con particolare attenzione alle aree Irpinia e Sannio.

Il Comitato " Uniamoci per l'Acqua" informa che, a seguito di verifiche documentali, risultano adottati atti regionali relativi alla procedura 3928AQ2024, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto il presidio, la conduzione e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con servizi tecnici di supporto, sulle opere acquedottistiche dei complessi idrici regionali dell'" Acquedotto Campano", con ambiti distrettuali che includono anche Irpino-Sannita. In particolare, dagli atti emerge che la procedura è stata indetta con Decreto Dirigenziale n.

