Forte vento raffica di interventi dei vigili del fuoco | le previsioni per le prossime ore
Una notte intensa per i vigili del fuoco di Genova, impegnati in numerosi interventi a causa delle forti raffiche di vento previste nelle prossime ore. La centrale operativa ha ricevuto numerose richieste di aiuto tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre 2025, evidenziando l’impatto del maltempo sulla città e la necessità di interventi tempestivi.
Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Genova. La centrale operativa ha segnalato, nella notte t tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre 2025, numerosi interventi dovuti al vento. Rami, alberi, striscioni e strutture pericolanti, che hanno richiesto l'intervento delle squadre del comando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Maltempo in Toscana: vento forte sulla costa, raffiche a 130 chilometri orari in Val di Cecina. 35 interventi dei vigili del fuoco a Firenze
Leggi anche: Pioggia e forte vento, nella notte alberi e calcinacci caduti in strada: oltre 140 gli interventi dei vigili del fuoco
A Novara il forte vento scoperchia il tetto di un edificio
Crolla una copia della Statua della Libertà in Brasile a causa del forte vento: le immagini fanno il giro del mondo - Una gigantesca replica della Statua della Libertà è crollata a Guaíba, nel sud del Brasile, a causa di venti fortissimi: le immagini dell’incidente, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre, stan ... msn.com
Brasile, vento forte a Guaíba: crolla replica della Statua della Libertà - Raffiche di vento fortissime in Brasile durante una tempesta che ha colpito la regione metropolitana di Porto Alegre. lapresse.it
Maltempo. Soliti disagi a Sciacca, il forte vento sradica un albero - facebook.com facebook
Una replica della Statua della Libertà alta 24 metri è stata abbattuta dal forte vento a Guaíba, vicino Porto Alegre, in Brasile. La base del monumento è rimasta intatta, mentre la parte superiore - testa compresa - è andata distrutta. Fortunatamente non c'era nes x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.