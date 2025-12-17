Forte vento raffica di interventi dei vigili del fuoco | le previsioni per le prossime ore

Una notte intensa per i vigili del fuoco di Genova, impegnati in numerosi interventi a causa delle forti raffiche di vento previste nelle prossime ore. La centrale operativa ha ricevuto numerose richieste di aiuto tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre 2025, evidenziando l’impatto del maltempo sulla città e la necessità di interventi tempestivi.

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Genova. La centrale operativa ha segnalato, nella notte t tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre 2025, numerosi interventi dovuti al vento. Rami, alberi, striscioni e strutture pericolanti, che hanno richiesto l'intervento delle squadre del comando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

