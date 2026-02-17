Forlì Palomba va subito di corsa | Il punto di Guidonia ci va stretto

Da sport.quotidiano.net 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Palomba ha preso in mano il Forlì dopo aver deciso di lasciare Guidonia, dove il suo punto di vista non gli sembrava più adeguato. È arrivato deciso, dimostrando fin dal primo allenamento di voler cambiare rotta. La sua energia si è subito fatta sentire, portando entusiasmo tra i compagni e chiedendo un impegno massimo fin da subito.

Luigi Palomba si è preso il Forlì. Lo ha fatto in punta di piedi, scalando velocemente le gerarchie con prestazioni di garra, nerbo e personalità. Giunto dalla Virtus Entella nel mercato di riparazione, il 22enne centrale italo-cubano, nuovo perno della retroguardia biancorossa, ha risposto presente anche a Guidonia, acciuffando il pareggio (2-2) con la specialità della casa: il colpo di testa. "È un punto che lascia un po’ l’amaro in bocca – scandisce Palomba –, soprattutto in virtù di un secondo tempo in cui ci siamo alzati e abbiamo collezionato molte occasioni da gol. Però siamo riusciti a ottenere 5 punti in una settimana, allungando la striscia positiva, per cui il bicchiere è mezzo pieno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, Palomba va subito di corsa: "Il punto di Guidonia ci va stretto"

