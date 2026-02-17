Forlì Palomba va subito di corsa | Il punto di Guidonia ci va stretto
Luigi Palomba ha preso in mano il Forlì dopo aver deciso di lasciare Guidonia, dove il suo punto di vista non gli sembrava più adeguato. È arrivato deciso, dimostrando fin dal primo allenamento di voler cambiare rotta. La sua energia si è subito fatta sentire, portando entusiasmo tra i compagni e chiedendo un impegno massimo fin da subito.
Luigi Palomba si è preso il Forlì. Lo ha fatto in punta di piedi, scalando velocemente le gerarchie con prestazioni di garra, nerbo e personalità. Giunto dalla Virtus Entella nel mercato di riparazione, il 22enne centrale italo-cubano, nuovo perno della retroguardia biancorossa, ha risposto presente anche a Guidonia, acciuffando il pareggio (2-2) con la specialità della casa: il colpo di testa. "È un punto che lascia un po’ l’amaro in bocca – scandisce Palomba –, soprattutto in virtù di un secondo tempo in cui ci siamo alzati e abbiamo collezionato molte occasioni da gol. Però siamo riusciti a ottenere 5 punti in una settimana, allungando la striscia positiva, per cui il bicchiere è mezzo pieno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
