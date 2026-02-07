Un punto che va stretto agli azzurri | Zuelli e Schiavi ci provano Rubino sfiora il colpo

La Carrarese non riesce a vincere contro il Südtirol e il match finisce 0-0. Gli azzurri hanno dominato la partita, creando diverse occasioni, ma hanno trovato sulla loro strada un avversario compatto e una buona difesa. Zuelli e Schiavi ci provano, mentre Rubino sfiora il gol con un colpo di testa, ma alla fine il risultato resta inchiodato sullo zero a zero.

CARRARA – Un monologo tecnico che non trova il conforto del tabellino. Allo Stadio dei Marmi, la Carrarese è costretta ad accontentarsi di un pareggio a reti inviolate contro il Südtirol, al termine di novanta minuti che hanno visto la formazione di Antonio Calabro comandare le operazioni e sbattere, letteralmente, contro la sfortuna e l’organizzazione difensiva avversaria. Lo 0-0 finale è un verdetto che premia oltremodo il pragmatismo degli ospiti, capaci di erigere un fortino quasi impenetrabile. La gara ha offerto due volti distinti solo nell’intensità, ma non nel copione tattico. Dopo un brivido iniziale al 5? (occasione sciupata da Kofler per gli ospiti), la Carrarese ha preso in mano il centrocampo, trasformando la prima frazione in un esercizio balistico.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Il Napoli pareggia 2-2 con il Verona al Maradona nel 19° turno di campionato.

