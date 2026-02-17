Forbidden Fruit Sahika ha tentato di uccidere Ender? Quando esce la verità

Sahika ha cercato di uccidere Ender, scatenando un mistero che ancora non si è chiarito del tutto. Le nuove puntate di Forbidden Fruit mostrano il ritorno di Ender, mentre molti pensano che la Celebi sia morta e continuano a vivere come se nulla fosse. Tuttavia, alcuni sospettano che ci siano dettagli nascosti dietro il tentativo di omicidio, e la verità potrebbe emergere presto.

Le nuove puntate di Forbidden Fruit segnano il ritorno in scena di Ender. Tutti credono che la Celebi sia morta e stanno andando avanti con le loro vite. A subire di più il colpo è Erim, il quale sta affrontando il lutto in modo abbastanza critico. Sahika non migliora le cose, tanto che sfrutta l’instabilità emotiva del ragazzino per i suoi loschi piani. In particolare, tenta di usarlo per contrastare Yildiz, la quale è incinta del figlio di Halit. Proprio la giovane Yilmaz ha deciso di chiedere a Ender di rifarsi viva, poiché sicura che stia rischiando la vita lì da sola. Ed ecco che, al suo ritorno, la Celebi accusa la sorella di Kaya del suo tentato omicidio. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Forbidden Fruit, Sahika ha tentato di uccidere Ender? Quando esce la verità Forbidden Fruit, ecco chi ha tentato di uccidere Ender Questa mattina su Canale 5, i fan di Forbidden Fruit hanno assistito a un momento shock. Forbidden Fruit, anticipazioni 17 febbraio: Ender torna e accusa Sahika Ender torna in Forbidden Fruit e subito accusa Sahika di aver tramato alle sue spalle, creando tensione tra i personaggi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Forbidden Fruit, anticipazioni 16 febbraio: Sahika prova ad avvelenare Yildiz; Forbidden fruit, Nesrin Cavadzade è la perfida Sahika; I segreti di Forbidden Fruit: quello che non ti aspetti dalla terza stagione sta per succedere; Forbidden Fruit, scoppia la passione tra Yigit e Lila ma il dettaglio non sfugge: le anticipazioni. Forbidden Fruit Anticipazioni 17 febbraio 2026: Colpo di scena, Ender torna e accusa Sahika!Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 17 febbraio 2026 su Canale 5 rivelano che, all'improvviso, Ender si presenta alla villa accompagnata dalla polizia... e punta il dito contr ... msn.com Anticipazioni Forbidden Fruit, 16-21 febbraio 2026: Erim è stato avvelenato da Sahika?Sahika sta avvelenando Erim: Yildiz vuole le prove per farlo sapere ad Halit, ma viene buttata fuori dalla villa. Scopriamo le anticipazioni di Forbidden ... alfemminile.com Sheila ringrazierà suo figlio per essere stato presente al suo giorno più bello", e da qui parte una giornata intensa sulle reti Mediaset. Oggi, 16 febbraio 2026, le storie di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa tengono c facebook