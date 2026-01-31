influenza aviaria report mostra in anticipo il video di food for profit con le anatre uccise a bastonate

Il servizio di Report ha mostrato in anticipo un video choc di Food for Profit, dove si vedono anatre uccise a bastonate. Le immagini, risalenti a un episodio di abbattimenti legati all’influenza aviaria, hanno fatto scalpore. Nel frattempo, si scopre che sono stati spesi 266 milioni di euro di fondi pubblici per questa operazione.

Allarme influenza aviaria Il comparto avicolo italiano è in ginocchio a causa dell’influenza aviaria. Il virus, che colpisce uccelli selvatici e animali allevati, si diffonde con estrema facilità e non prevede terapie. Negli ultimi anni l’Italia è diventata uno degli epicentri europei dell’aviaria ad alta patogenicità, con una concentrazione di focolai particolarmente elevata nel Nord, dove la densità degli allevamenti industriali facilita la circolazione del virus. Quando un focolaio viene individuato, l’unica misura prevista dai protocolli sanitari è l’eliminazione di tutti i capi presenti nell’allevamento, anche se sani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Una serie di anatre sono state uccise a bastonate in un allevamento colpito da influenza aviaria.

Report entra nell’allevamento di Simone Menesello, presidente degli avicoltori di Confagricoltura, e fotografa un quadro che lascia poco spazio all’immaginazione.

Argomenti discussi: Influenza aviaria, l’inchiesta di Report punta sui maxi-allevamenti.

