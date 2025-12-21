Fonderie Pisano l' Associazione Salute e Vita incontra il Professore Giordano
Nei giorni scorsi, grazie all’interessamento dell'ex senatore Andrea De Simone, si è svolto l’incontro tra il presidente dell’Associazione Salute e Vita Lorenzo Forte ed il Professore Antonio Giordano. Quest'ultimo è una figura di spicco nel panorama scientifico internazionale: oncologo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Fonderie Pisano, l’associazione Salute e Vita analizza il report ARPAC e lancia lo spettacolo di denuncia
Leggi anche: Salerno, Associazione Salute e Vita: conferenza stampa per commentare il report ARPAC sulle Fonderie Pisano e presentare uno spettacolo teatrale di denuncia
Fonderie Pisano, l'Associazione Salute e Vita incontra il Professore Giordano; Fonderie Pisano c' è la data della conferenza dei servizi.
Buccino, Fonderie Pisano: Salute e vita incontra il prefetto di Salerno - È in corso in questi minuti un incontro tra una delegazione dell’associazione Salute e vita e il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. ilmattino.it
«Critiche ingenerose. Ambiente e salute priorità, non siamo sprovveduti o criminali» - L’azienda si è già mostrata sensibile alle critiche arrivate dal territorio, pronti a «lasciare perdere». orticalab.it
Salerno, un cortometraggio sulle Fonderie Pisano: continuano le indagini della procura - Da un lato l’assoluzione del presidente di Salute e vita, Lorenzo Forte, e della giornalista Concita De Gregorio dalle accuse di diffamazione contro le Fonderie Pisano; dall’altro, nuove indagini ... ilmattino.it
Flashmob e focus su Fonderie Pisano per chiedere Giustizia e Verità - facebook.com facebook
FONDERIE PISANO, IL 14 GENNAIO LA CONFERENZA DEI SERVIZI Il 14 gennaio potrebbe essere una data decisiva per il futuro delle Fonderie Pisano di Fratte. Presso gli uffici della Regione di Via Generale Clark a Salerno si terrà la conferenza dei servizi. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.