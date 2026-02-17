Fondazione Volta ha aderito a M’illumino di meno | le immagini

La Fondazione Alessandro Volta ha scelto di partecipare a M’illumino di meno, l’evento organizzato da Rai Radio2 e dal programma Caterpillar per sensibilizzare sull’uso consapevole dell’energia. Durante l’iniziativa, la fondazione ha spento le luci di alcuni edifici storici nel centro di Como, coinvolgendo studenti e cittadini in attività di sensibilizzazione.

Fondazione Alessandro Volta ha aderito all’iniziativa nazionale M’illumino di meno, storica campagna di Rai Radio2 promossa dal programma Caterpillar e dedicata alla sostenibilità ambientale e all’uso responsabile delle risorse. La XXII edizione, che ha messo al centro la Scienza per raccontare il contributo fondamentale di scienziate e scienziati nella ricerca di soluzioni alla crisi climatica e nella costruzione di modelli di sviluppo alternativi e più virtuosi, è culminata il 16 febbraio 2026 in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. L’adesione all’iniziativa è avvenuta nell’ambito della Governance Locale VOLTA 200 e ha previsto una collaborazione con Radio2 attraverso contenuti radiofonici dedicati, oltre allo spegnimento simbolico — della durata di circa 15 minuti — che si è svolto ieri sera alle ore 19.🔗 Leggi su Quicomo.it

Unimore ha deciso di cambiare il nome della tradizionale giornata dedicata al risparmio energetico, passando da “M’illumino di meno” a “M’illumino di scienza”.

Il 16 febbraio, in Piazza del Popolo e a Baia Flaminia, i ‘Green Tutors’ aiuteranno gli studenti a risparmiare energia.

