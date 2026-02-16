Da M’illumino di meno a M’illumino di scienza la svolta tecnologica di Unimore

Unimore ha deciso di cambiare il nome della tradizionale giornata dedicata al risparmio energetico, passando da “M’illumino di meno” a “M’illumino di scienza”. La scelta mira a coinvolgere più direttamente le attività di ricerca e innovazione dell’ateneo, che quest’anno organizza eventi e dimostrazioni sul tema della sostenibilità e delle nuove tecnologie. La data resta il 16 febbraio 2026, ma ora l’obiettivo è mettere in primo piano il ruolo della scienza nella promozione di uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Non più solo gesti simbolici, l'Ateneo mette in campo ricerca, intelligenza artificiale e nuovi materiali per guidare la transizione energetica dei territori di Modena e Reggio Emilia Per il 2026 l'iniziativa "M'illumino di meno", la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili (16 febbraio), si evolve per dar voce alla scienza e diventa "M'illumino di scienza", sottolineando come la cultura della sostenibilità non possa più prescindere dal contributo della ricerca e dell'innovazione. Anche Unimoreaderisce a questa nuova impostazione, ponendo al centro del dibattito il valore della conoscenza scientifica nella transizione energetica.