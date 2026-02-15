M’illumino di meno E gli studenti spiegano come abbassare le bollette

Il 16 febbraio, in Piazza del Popolo e a Baia Flaminia, i ‘Green Tutors’ aiuteranno gli studenti a risparmiare energia. Con l’aumento dei costi delle bollette e i consumi che crescono, i giovani imparano a spegnere le luci inutili e a usare meno l’elettricità. Questa iniziativa mira a sensibilizzare i più giovani sulle pratiche semplici per ridurre le spese domestiche e l’impatto ambientale.

Bollette alle stelle, rincari, consumi elevati, ma come si fa a risparmiare? Domani, 16 febbraio in Piazza del popolo e in Baia Flaminia ci saranno i ' Green Tutors ' a spiegarlo. Anche quest'anno, con la sua XXI edizione, torna il progetto ' M'lllumino di Meno ', che vedrà come protagonisti i ragazzi del Liceo Scientifico Marconi in occasione della giornata mondiale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibile. Un'idea che, domani, porterà in città due incontri aperti a tutti volti a diffondere consapevolezza e competenza energetica; il primo in Piazza del popolo dalle ore 15 alle ore 19 e successivamente nella Biblioteca Piazza Europa dalle ore 19 alle ore 23.