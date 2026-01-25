Tenta un furto ma viene scoperto e ferito a colpi di machete | nordafricano in ospedale

Un uomo di origini nordafricane è stato ricoverato in ospedale dopo un episodio avvenuto ieri sera in via Ostaglio a Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato un furto, ma è stato scoperto e ferito con colpi di machete. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Salerno, che stanno accertando le dinamiche dell’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono i carabinieri della compagnia di Salerno ad indagare sul ferimento di un uomo avvenuto ieri sera in via Ostaglio a Salerno. La vittima, uno straniero di nazionalità nord africana è stato ritrovato ferito. Trasportata da un’ambulanza allertata attraverso il servizio di emergenza 118 ed un mezzo di emergenza anche della Vopi che ha prestato le prime cure al ferito, la vittima si trova ora ricoverata al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera San Giovanni del Ruggi e non sarebbe in pericolo di vita. Ci sarebbe un tentativo di furto all’interno di un’abitazione dietro il ferimento del marocchino ventiseienne, soccorso in via Ostaglio nel corso della notte, appena trascorsa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tenta un furto ma viene scoperto e ferito a colpi di machete: nordafricano in ospedale Branco tenta omicidio a colpi di macheteLa squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini marocchini, accusati di tentato omicidio aggravato e porto di armi. Leggi anche: Via Fiume, tenta il furto su un'auto in sosta ma viene bloccato all'interno La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Tenta furto in un’autorimessa a Carignano: arrestato grazie alle telecamere di videosorveglianza; Tenta un furto in un’abitazione, arrestato 50enne a Piombino; Ladro alla moda: addosso un giubbotto rubato e tenta il furto di una borsa griffata; Tenta un furto in casa a Voghera, arrestato 32enne con arnesi da scasso e documenti falsi. Tenta un colpo in chiesa, denunciato 26enneHa tentato di rubare all’interno della chiesa di Santa Croce in corso Fogazzaro a Vicenza ma è stato sorpreso da un addetto alla manutenzione ed è stato ... ecovicentino.it Paura a Matera, 65enne tenta di entrare in un appartamento ma viene visto dallo spioncino, arrestatoUn uomo di 65 anni è stato arrestato a Matera per tentato furto aggravato e spaccio di cocaina grazie alla segnalazione di una residente. virgilio.it Tenta un furto in casa a Voghera, arrestato 32enne con arnesi da scasso e documenti falsi - facebook.com facebook Ladro alla moda: addosso un giubbotto rubato e tenta il furto di una borsa griffata x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.