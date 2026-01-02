Firenze | rissa la notte di Capodanno in piazza Duomo lanci di sedie e tavolini Immagini choc

Nella notte di Capodanno 2026, piazza Duomo a Firenze è stata teatro di una rissa che ha coinvolto numerosi presenti, con episodi di lancio di sedie e tavolini. Situazioni di questo genere evidenziano problematiche di sicurezza e ordine pubblico in aree di grande afflusso. Le immagini diffuse mostrano momenti di tensione e disordine, suscitando preoccupazione tra cittadini e autorità.

Una vera e propria rissa si è consumata la notte di Capodanno 2026 nella centralissima piazza Duomo a Firenze. In un video diffuso sui social si vedono immagini choc, tavoli e sedie lanciati in aria L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: rissa la notte di Capodanno in piazza Duomo, lanci di sedie e tavolini. Immagini choc Leggi anche: Notte di Capodanno a Firenze, maxi rissa a due passi dal Duomo. La battaglia di sedie e tavolini ripresa in un video Leggi anche: Rissa a colpi di sedie e tavolini, il sindaco pronto con un'ordinanza per evitare disordini a Capodanno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Diciottenne accoltellato in piazza Duomo durante i festeggiamenti di Capodanno; Cassonetti in fiamme, risse e colpi di pistola: quando Capodanno fa rima con pericolo; Risse, incendi e atti vandalici. A Roma notte di Capodanno all'insegna del caos; Capodanno 2026, cosa fare a Firenze: gli eventi in programma da non perdere. Notte di Capodanno a Firenze, maxi rissa a due passi dal Duomo. La battaglia di sedie e tavolini ripresa in un video - La guerriglia sarebbe proseguita per altre due ore, fino alla stazione. msn.com

Mega rissa a colpi di sedie e tavoli in Piazza del Duomo a Firenze durante la notte di Capodanno - Queste le spaventose immagini dei video diventati virali sui social, che mostrano un ... gonews.it

Firenze, rissa a colpi di seggiole e tavolini in piazza Duomo nella notte di Capodanno. I gestori della pizzeria: «Hanno distrutto tutto» - La rissa sarebbe cominciata in piazza della Repubblica per poi proseguire in piazza del Duomo, dove alcuni giovani hanno preso i tavolini e le sedie del locale all'esterno e se le sono tirate ... msn.com

Il questore della provincia di Firenze ha emesso 32 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi fiorentini. Ventiquattro di questi Daspo hanno una durata compresa tra 1 e 5 anni, mentre gli altri hanno una durata compresa tra 5 e 10 anni e prevedono l’obbligo di pre - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.