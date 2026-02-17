Follia Christen bufera sul gregario di Pogacar | squalificato dopo la rottura del bacino a van Gils

Jan Christen, il giovane ciclista di Pogacar, ha affrontato una squalifica dopo aver provocato una caduta grave a Van Gils durante una tappa, a causa di un gesto imprudente. La decisione arriva dopo un incidente in cui il corridore belga si è ferito gravemente al bacino, spingendo gli organizzatori a intervenire. È il secondo episodio di comportamenti discutibili di Christen in questa stagione, che ha già suscitato numerose critiche tra gli addetti ai lavori.