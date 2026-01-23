Andrea Iannone scrive a Belen Rodriguez dopo la rottura con Elodie i messaggi privati del pilota e cosa ha risposto lei | la verità sul ritorno di fiamma

Recentemente, Andrea Iannone ha inviato messaggi privati a Belen Rodriguez, dopo la fine della relazione con Elodie. La vicenda ha attirato l’attenzione, portando alla luce i dettagli di questa comunicazione e la risposta di Belen. La showgirl, dopo le esperienze passate, sembra aver scelto di non riaccendere vecchie fiamme, confermando la sua volontà di andare avanti e concentrarsi su nuovi progetti e momenti di serenità.

Niente più ritorni di fiamma per Belen Rodriguez. Dopo Stefano De Martino la showgirl ha "chiuso" con le minestre riscaldate. Lo dicono i fatti e lo dicono gli esperti, che sono tornati a parlare del fantomatico riavvicinamento tra l'argentina e Andrea Iannone. Il gossip è - per così dire - vecchio di qualche settimana ma la rivista Oggi è tornata sull'argomento, svelando cosa avrebbe detto Belen al suo ex fidanzato quando lui ha provato a rimettersi in contatto con lei durante le recenti festività natalizie. A lanciare l'indiscrezione su un presunto ritorno di fiamma tra Belen e Iannone è stata la rivista Vanity Fair. 🔗 Leggi su Leggo.it

Dopo la rottura con Elodie il ritorno di fiamma con Belen: il gossip intorno ad Andrea IannoneDopo la presunta crisi con Elodie, si parla di un possibile riavvicinamento tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez avrebbe scambiato messaggi privati con Iannone, come avrebbe reagito leiSecondo quanto riportato da Novella 2000, si parla di un possibile scambio di messaggi privati tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone.

Non amo le minestre riscaldate. Il mio sguardo è rivolto al futuro. Mai più farò l’errore di voltarmi indietro in amore. " Così Belén Rodriguez avrebbe commentato con gli amici l’ennesimo tentativo di Andrea Iannone di farsi avanti, lasciando intendere che per lei - facebook.com facebook