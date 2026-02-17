Follia a Monteforte Irpino taglia 20 quintali di querce in un' area ad alto rischio frana | 55enne nei guai

A Monteforte Irpino, un uomo di 55 anni ha tagliato 20 quintali di querce in un terreno soggetto a frane, causando preoccupazione tra i residenti. La sua azione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno scoperto il furto di legname in una zona protetta. Un dettaglio che rende ancora più grave l’episodio è il rischio di ulteriori smottamenti in quella zona fragilissima.

Eseguito un deferimento all’Autorità Giudiziaria e 20 quintali di legna sono stati sequestrati a seguito di un’operazione dei Carabinieri Forestali a Monteforte Irpino. Un uomo di 55 anni è stato sorpreso mentre tagliava e caricava legname in una zona protetta dei Monti del Partenio, dichiarata ad alto rischio frana. Controlli ambientali e scoperta del taglio abusivo Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito di una serie di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali. I militari del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno intensificato la sorveglianza nelle aree rurali e boschive dei Monti del Partenio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

