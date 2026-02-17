Foggia ufficiale l’arrivo di Pazienza | l’annuncio del nuovo allenatore!

Il Foggia ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Michele Pazienza come nuovo allenatore, dopo aver deciso di cambiare guida tecnica. La scelta deriva dalla volontà di rilanciare la squadra e portare nuova energia in vista della prossima stagione. Pazienza, ex giocatore di Napoli e Juventus, ha accettato l’incarico e si prepara a iniziare il suo lavoro con il club rossonero.

Ufficiale, Pazienza è il nuovo allenatore del Foggia: "Uniti e compatti per conquistare la salvezza"Il Foggia ha scelto Michele Pazienza come nuovo allenatore dopo aver confermato ufficialmente la decisione.

Calcio Foggia, Michele Pazienza sarà il nuovo allenatoreMichele Pazienza prende il comando del Foggia dopo che Cangelosi si è dimesso, accusando la pressione delle due sconfitte consecutive tra le mura amiche.

