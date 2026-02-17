Floridia Vigilanza | Da Petrecca al caso Pucci l’influenza politica sulla Rai oggi è spregiudicata

Floridia, responsabile della Vigilanza, afferma che l’influenza politica sulla Rai è diventata ormai troppo evidente, come dimostra il passaggio da Petrecca al caso Pucci. La causa di questa situazione, secondo lui, risiede nella mancanza di limiti chiari negli interventi dei politici all’interno dell’azienda. Floridia ha deciso di scrivere un libro per spiegare come questa interferenza danneggi il servizio pubblico e per ricordare ai cittadini l’importanza di un media indipendente. In una intervista, ha sottolineato che la presenza di politici che mettono mano ai palinsesti e alle nomine rischia di compromettere la qualità dell’informazione.

"Ho deciso di scrivere questo libro per parlare di Rai, nella speranza che i cittadini si innamorino di nuovo del servizio pubblico che, con tutti i suoi difetti, è sempre meglio di avere solo tv gestite da privati o, peggio, di sottostare agli algoritmi delle big tech". Barbara Floridia, senatrice M5S e presidente della commissione di Vigilanza Rai, ha da poco dato alle stampe " C'era una volta la Rai. Cosa resta del servizio pubblico nell'epoca delle verità alternative " (Edizioni Dedalo, con la prefazione di Luciano Canfora). La presentazione avverrà il 21 febbraio a Palermo e poi il 6 marzo, a Roma, alla libreria Mondadori di Via Cola di Rienzo.