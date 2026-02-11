Floridia ha chiamato a rapporto i membri della Vigilanza Rai. La riunione si terrà in breve tempo e si concentrerà sulla presenza dell’amministratore delegato Rossi. Dopo un anno senza un presidente del consiglio di amministrazione, l’incontro si presenta come un momento chiave per chiarire le prossime mosse dell’azienda.

Dopo un anno senza presidente del consiglio di amministrazione, Floridia, presidente Vigilanza Rai, convoca una riunione urgente dove la presenza dell'ad Rossi sarà fondamentale La presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia, ai microfoni di La7, a Piazzapulita, ha annunciato di aver convocato in maniera straordinaria la Vigilanza Rai e Giampaolo Rossi, l’ad, per discutere di ciò che sta accadendo. I toni sono urgenti soprattutto dopo che c’è una situazione di stallo che si protrae da circa un anno. Ciò dopo la tredicesima fumata nera in Commissione di Vigilanza Rai, convocata stamattina per il voto sulla nomina di Simona Agnes come presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda, figura che manca da oltre un anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rai, Floridia convoca la Vigilanza e Rossi

Approfondimenti su Rai Vigilanza

La situazione alla Rai resta bloccata da più di un anno.

La presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia, ha chiamato l’amministratore delegato Giampaolo Rossi per cercare di sbloccare la situazione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rai Vigilanza

Argomenti discussi: Rai, Rossi disponibile a essere audito in Vigilanza. Floridia: La Giunta per il regolamento mi blocca; Rai, opposizioni e Floridia: Ora l’ad Rossi venga in Vigilanza; M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: RAI: FLORIDIA, CONVOCHEREI ROSSI ANCHE OGGI, MA SERVE OK GIUNTA REGOLAMENTO; Rai, opposizion­i e Floridia: Ora l’ad Rossi venga in Vigilanza.

Vigilanza Rai, la maggioranza diserta la nomina. Floridia: Stop allo stallo, convoco l’ad RossiTredicesima fumata nera in commissione per il voto su Simona Agnes alla presidenza del consiglio di amministrazione ... msn.com

Stallo in Rai, Floridia convoca l’amministratore delegato Rossi. Opposizioni: Destra impedisce i controlli su viale MazziniDopo un anno di tentativi, la presidente della Vigilanza Rai convoca il direttore generale Giampaolo Rossi tra febbraio e marzo ... ilfattoquotidiano.it

Rai, Floridia convoca l’ad Rossi su richiesta delle opposizioni: «Stop allo stallo in Vigilanza» x.com

Floridia: "Stop allo stallo in Vigilanza, convoco l'Ad della RaI". La presidente annuncia: "L’audizione potrà svolgersi il 18 o 19 febbraio, oppure il 3 o 5 marzo, in base alla disponibilità dell’Ad." #ANSA - facebook.com facebook