Flora Tabanelli si è ispirata a Federica Brignone | insieme al J Medical e i lunghi discorsi

Flora Tabanelli ha deciso di seguire le orme di Federica Brignone dopo aver ascoltato le sue storie di sfide e successi durante una lunga conversazione con il J Medical. Questa ispirazione nasce dalla volontà di affrontare le difficoltà con determinazione, proprio come la campionessa di sci ha fatto negli anni. Nei giorni scorsi, Tabanelli ha condiviso di aver trovato motivazione nelle parole di Brignone, che ha parlato apertamente delle sue battaglie personali e della forza di non mollare mai.
C’è un filo invisibile che unisce Federica Brignone e Flora Tabanelli, ed è fatto di dolore, resilienza e passione assoluta per lo sport. Un legame nato lontano dalle luci delle gare, nelle stanze della riabilitazione, quando entrambe si sono ritrovate a fare i conti con l’infortunio più temuto, a pochi passi dal sogno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. È a Torino, durante le prime terapie, che le loro strade si incrociano. Brignone, già simbolo dello sci italiano, e Tabanelli, giovanissima stella del freestyle, condividono lo stesso momento fragile: il corpo che non risponde, i dubbi, la paura di vedere tutto crollare. 🔗 Leggi su Oasport.it
Federica Brignone rischia di saltare le ultime tappe di Coppa del Mondo a causa di un infortunio subito durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Federica Brignone ha deciso di saltare le ultime gare di Coppa del Mondo dopo aver visitato il J-Medical, un passo motivato da alcuni fastidi fisici riscontrati dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
