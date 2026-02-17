Flora Tabanelli si è ispirata a Federica Brignone | insieme al J Medical e i lunghi discorsi

C’è un filo invisibile che unisce Federica Brignone e Flora Tabanelli, ed è fatto di dolore, resilienza e passione assoluta per lo sport. Un legame nato lontano dalle luci delle gare, nelle stanze della riabilitazione, quando entrambe si sono ritrovate a fare i conti con l’infortunio più temuto, a pochi passi dal sogno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. È a Torino, durante le prime terapie, che le loro strade si incrociano. Brignone, già simbolo dello sci italiano, e Tabanelli, giovanissima stella del freestyle, condividono lo stesso momento fragile: il corpo che non risponde, i dubbi, la paura di vedere tutto crollare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone rischia di saltare le ultime tappe di Coppa del Mondo a causa di un infortunio subito durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Federica Brignone ha deciso di saltare le ultime gare di Coppa del Mondo dopo aver visitato il J-Medical, un passo motivato da alcuni fastidi fisici riscontrati dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

