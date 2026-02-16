Federica Brignone salta le ultime tappe di Coppa del Mondo? Ritorno al J-Medical dopo le Olimpiadi
Federica Brignone rischia di saltare le ultime tappe di Coppa del Mondo a causa di un infortunio subito durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La skier italiana, reduce da una lunga riabilitazione e da un intervento difficile, ha deciso di tornare al J-Medical per ulteriori controlli. La sua presenza nelle gare finali è ancora incerta, e i medici stanno valutando se potrà riprendere la preparazione in tempi brevi.
Dopo aver superato un infortunio terribile, dopo aver sostenuto una riabilitazione per cuori forti, dopo aver stretto i denti contro ogni dolore, dopo aver sovvertito ogni più logica aspettativa, Federica Brignone ha conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prima ha trionfato in superG e poi si è imposta in gigante, firmando una micidiale doppietta nel giro di quattro giorni sulla pista Olympia delle Tofane ed eguagliando l’uno-due siglato da Alberto Tomba nelle discipline tecniche a Calgary 1988. Un’apoteosi sconfinata che ha riscritto la storia dello sport tricolore, ma che sarà anche alla base di trattati medici: un vero e proprio caso di studio, considerando che dieci mesi fa una caduta ai Campionati Italiani ha avuto conseguenze nefaste e la sua carriera era appesa a un filo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Federica Brignone: il ritorno per riscrivere la storia della Coppa del Mondo
Federica Brignone ha deciso di tornare alle competizioni dopo aver saltato alcune stagioni, spinta dal desiderio di riscrivere la propria storia nella Coppa del Mondo.
Il ritorno di Federica Brignone, l’azzurra riparte dopo il gravissimo infortunio. Spunta il suo nome in Coppa del mondo: quando sarà in gara
Federica Brignone torna in gara nel circuito di Coppa del Mondo dopo un grave infortunio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano Cortina, SuperG: la zampata della 'Tigre' Federica Brignone. La discesa; LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: GRAZIE DI ESISTERE! Federica Brignone oro e campionessa olimpica!; Doppietta d’oro, la favola di Brignone a Cortina continua; Federica Brignone scrive la storia: medaglia d'oro in superG a Cortina.
Brignone salta la combinata a squadre, al suo posto DelagoFederica Brignone ha concluso in decima posizione la discesa libera femminile disputata sull’Olympia delle Tofane, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La sciatrice valdostan ... it.blastingnews.com
Immensa Federica Brignone: trionfa nel superG di Milano Cortina 315 giorni dopo il gravissimo infortunioFede conquista l'oro 10 mesi con una prova strepitosa. Sofia salta quando era in vantaggio. Seconda la francese Miradoli davanti all'austriaca Huetter. Quinta Pirovano, settima Curtoni ... gazzetta.it
Federica Brignone ha detto che, nonostante i risultati eccezionali alle Olimpiadi, tornerebbe volentieri indietro di un anno per non rompersi la gamba x.com
Corriere della Sera. . Nel giorno del trionfo di Federica Brignone nello sci e dei risultati strabilianti di tutto lo sport azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha fatto visita alla sede del Corriere della Sera in via Solferino - facebook.com facebook