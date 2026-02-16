Federica Brignone salta le ultime tappe di Coppa del Mondo? Ritorno al J-Medical dopo le Olimpiadi

Federica Brignone rischia di saltare le ultime tappe di Coppa del Mondo a causa di un infortunio subito durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La skier italiana, reduce da una lunga riabilitazione e da un intervento difficile, ha deciso di tornare al J-Medical per ulteriori controlli. La sua presenza nelle gare finali è ancora incerta, e i medici stanno valutando se potrà riprendere la preparazione in tempi brevi.

Dopo aver superato un infortunio terribile, dopo aver sostenuto una riabilitazione per cuori forti, dopo aver stretto i denti contro ogni dolore, dopo aver sovvertito ogni più logica aspettativa, Federica Brignone ha conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prima ha trionfato in superG e poi si è imposta in gigante, firmando una micidiale doppietta nel giro di quattro giorni sulla pista Olympia delle Tofane ed eguagliando l’uno-due siglato da Alberto Tomba nelle discipline tecniche a Calgary 1988. Un’apoteosi sconfinata che ha riscritto la storia dello sport tricolore, ma che sarà anche alla base di trattati medici: un vero e proprio caso di studio, considerando che dieci mesi fa una caduta ai Campionati Italiani ha avuto conseguenze nefaste e la sua carriera era appesa a un filo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone ha deciso di tornare alle competizioni dopo aver saltato alcune stagioni, spinta dal desiderio di riscrivere la propria storia nella Coppa del Mondo.

Federica Brignone torna in gara nel circuito di Coppa del Mondo dopo un grave infortunio.

