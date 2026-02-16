storico bronzo per flora tabanelli nel big air di freestyle

Flora Tabanelli ha conquistato il suo primo podio olimpico, portando a casa un bronzo nel Big Air di Freestyle a Livigno, nonostante un infortunio al crociato che aveva già affrontato. La giovane sportiva di 18 anni ha dimostrato grande determinazione, affrontando le prove con un ginocchio dolorante e riuscendo comunque a salire sul podio. Con questa medaglia, l’Italia raggiunge quota 23 alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

LIVIGNO - Salgono a 23 le medaglie dell'Italia, nelle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina 2026. Il merito è di Flora Tabanelli, gioiello 18enne che aveva già vinto una medaglia d'oro agli X Games e ora si conferma nelle Olimpiadi, nonostante abbia gareggiato con una lesione al crociato. L'azzurra è stata autrice di una gara strepitosa, con un primo tentativo da 90 punti per inserirsi subito nella top-3 al fianco di Eileen Gu e una gara solidissima, chiusa con un autentico capolavoro: un trick complicatissimo che l'azzurra ha chiuso, ottenendo 94.25 punti (miglior punteggio di manche) e blindando definitivamente il podio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

