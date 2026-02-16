Milano Cortina bronzo di Flora Tabanelli nel freestyle big air

Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nel freestyle big air a Livigno, portando l’Italia a raggiungere la 23esima medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si è svolta sotto una fitta nevicata, che ha reso ancora più difficile la prova degli atleti. Con questa medaglia, l’Italia si avvicina sempre di più al record di successi olimpici.

(Adnkronos) – Sotto la neve di Livigno, oggi lunedì 16 febbraio arriva la 23esima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È una medaglia bellissima, il bronzo nel big air di sci freestyle di Flora Tabanelli. Il primo podio olimpico dell'Italia nello sci acrobatico. Oro alla canadese Megan Oldham (180,75 punti complessivi), argento alla fuoriclasse cinese Eileen Gu (179 punti). Per l'azzurra, terzo punteggio con 178.25, frutto della seconda e della terza run. Nella seconda, Flora stacca e atterra in switch, chiudendo il trick (x-I-D-10-Mu) che le vale 84 punti. Nella terza, esegue alla perfezione un I-D-16-Ci da 94.