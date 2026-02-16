La 18enne modenese Flora Tabanelli è bronzo olimpico nel freestyle big air
Dopo aver superato in tempi record il grave infortunio di circa tre mesi fa, l'atleta originaria di Sestola ha agguantato il podio a Milano-Cortina Flora Tabanelli è medaglia di bronzo nel big air del freeski ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. A Livigno, sotto una fitta nevicata, la freestyler azzurra ha centrato uno storico podio olimpico. Flora, 18 anni, originaria di Sestola, ha totalizzato 178.25 punti. L'oro è andato alla canadese Megan Oldham, l'argento alla cinese Ailang Eileen Gu. La giovanissima era una delle favorite, tra le atlete da tenere in considerazione per una medaglia nella sua disciplina.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nel freestyle big air a Livigno, portando l'Italia a raggiungere la 23esima medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Sotto la neve di Livigno si fa la storia: Flora Tabanelli meraviglioso bronzo nel Big Air, vince OldhamLa gara del freeski olimpico vede la 18enne modenese, con un crociato lesionato dopo l'infortunio di 3 mesi fa, inventarsi una terza run da fuoriclasse assoluta per regalare ... neveitalia.it
