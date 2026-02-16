La 18enne modenese Flora Tabanelli è bronzo olimpico nel freestyle big air

Flora Tabanelli, giovane modenese di 18 anni, ha conquistato il bronzo nel big air ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La sua vittoria è arrivata grazie a una performance spettacolare durante la finale, che le ha permesso di salire sul podio davanti a migliaia di spettatori.

Dopo aver superato in tempi record il grave infortunio di circa tre mesi fa, l'atleta originaria di Sestola ha agguantato il podio a Milano-Cortina Flora Tabanelli è medaglia di bronzo nel big air del freeski ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. A Livigno, sotto una fitta nevicata, la freestyler azzurra ha centrato uno storico podio olimpico. Flora, 18 anni, originaria di Sestola, ha totalizzato 178.25 punti. L'oro è andato alla canadese Megan Oldham, l'argento alla cinese Ailang Eileen Gu. La giovanissima era una delle favorite, tra le atlete da tenere in considerazione per una medaglia nella sua disciplina.

Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nel freestyle big air a Livigno, portando l’Italia a raggiungere la 23esima medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

