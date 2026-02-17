Flick promette di riportare il Barcellona al meglio dopo che le speranze di titolo hanno incontrato un ostacolo

Hansi Flick ha criticato duramente il Barcellona dopo la sconfitta contro il Girona, causata da una mancanza di concentrazione e di energia tra i giocatori. La sconfitta per 2-1 ha fatto scivolare i blaugrana al secondo posto in classifica, alimentando i dubbi sulla ripresa della squadra. Flick promette di lavorare intensamente per riportare il club ai livelli che ci si aspetta. Il tecnico tedesco si impegna a rafforzare il gruppo e a ritrovare la fiducia persa.

2026-02-17 01:18:00 Il web non parla d'altro: L'allenatore del Barcellona Hansi Flick ha criticato apertamente la sua stessa squadra dopo la sconfitta per 2-1 di lunedì sera in casa del Girona, ammettendo che la squadra catalana sta lottando per ritrovare forma e fiducia dopo aver ceduto il primo posto nella Liga ai rivali del Real Madrid. L'allenatore tedesco ha rifiutato di incolpare le decisioni arbitrali e ha invece puntato direttamente sui livelli di prestazione della sua squadra. "Non voglio parlare dell'arbitro. Tutti hanno visto la partita", ha detto. "Abbiamo difeso molto male, soprattutto in transizione.