Lotito | Rivoluzioniamo lo stadio Flaminio per la Lazio e per Roma

Claudio Lotito annuncia un grande progetto: vuole trasformare lo stadio Flaminio per migliorare l’esperienza dei tifosi della Lazio e valorizzare l’intera zona di Roma. Per realizzare questa idea, si prevede un intervento strutturale che coinvolgerà gli spazi esterni e gli impianti sportivi. La modifica mira a creare un luogo più funzionale e attraente, con nuovi servizi e infrastrutture.

Il progetto legato al Flaminio si configura come una delle iniziative più significative nell'evoluzione della Lazio e dell'area urbana di Roma. L'obiettivo è restituire all'impianto una funzione moderna e integrata nel tessuto cittadino, con una gestione attenta di mobilità, ambiente e qualità della vita per residents e visitatori. rafforzare la funzione sportiva della Lazio pur preservando il valore storico e l'impianto architettonico esistente costituisce la base del intervento. Il percorso progettuale è articolato in linee guida che mirano a un intervento conforme alle norme urbanistiche vigenti, con attenzione ai riferimenti del contesto.