Lazio Lotito svela | Stiamo lavorando per lo stadio Flaminio Siamo alle battute finali
Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha annunciato che il progetto per lo stadio Flaminio è in fase avanzata di sviluppo. Attualmente, l'iniziativa si trova nelle battute finali, con importanti passi avanti compiuti per il suo completamento. Questa operazione rappresenta un passo importante per il club e per il territorio di Roma, con l'obiettivo di valorizzare l'impianto sportivo e migliorare l’esperienza dei tifosi.
Lazio, parla il presidente Claudio Lotito: «Stiamo lavorando per lo stadio Flaminio. Siamo alle battute finali». Le parole Arrivano novità significative riguardo al progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio. Durante i festeggiamenti per il 126º anniversario della Lazio, celebrati al Parco dei Daini a Villa Borghese, a Roma, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha colto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
