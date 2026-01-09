Lazio Lotito svela | Stiamo lavorando per lo stadio Flaminio Siamo alle battute finali

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha annunciato che il progetto per lo stadio Flaminio è in fase avanzata di sviluppo. Attualmente, l'iniziativa si trova nelle battute finali, con importanti passi avanti compiuti per il suo completamento. Questa operazione rappresenta un passo importante per il club e per il territorio di Roma, con l'obiettivo di valorizzare l'impianto sportivo e migliorare l’esperienza dei tifosi.

Lotito attacca: “Persi 8-9 punti, sistema arbitrale non più credibile. Raspadori ci ha rifiutato, ma mica è Maradona…” - Il presidente biancoceleste, nel giorno dei festeggiamenti per i 126 anni del club, dà un aggiornamento importante sul nuovo stadio ... corrieredellosport.it

Lazio, Lotito a LSR: "Continuo il percorso dei miei predecessori" - Ai microfoni di Lazio Style Radio, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato a margine dell'evento per i 126 anni della società biancoceleste presso il 'Parco ... lalaziosiamonoi.it

La #Lazio al Flaminio, #Lotito annuncia: "Sono le battute finali". #Gualtieri: "Siamo contenti" x.com

La Lazio viene da una prima parte di stagione difficile e lo sblocco del mercato sta acuendo i contrasti tra Sarri e Lotito, che sembravano già ai ferri corti prima delle cessioni di Castellanos e Guendouzi. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.