Fiumicino scoperti ncc che non pagavano il parcheggio all' aeroporto | AdR attiva il riconoscimento delle targhe
A Fiumicino, le autorità hanno scoperto alcuni conducenti di noleggio con conducente (NCC) che evitavano di pagare il parcheggio dell'aeroporto. Alcuni utilizzavano lo stesso biglietto più volte, altri si scambiavano i ticket tra loro per far passare più veicoli senza pagare. Per fermare questa pratica, Aeroporti di Roma ha installato un sistema che riconosce le targhe delle auto in ingresso e in uscita.
C’è chi utilizzava più volte lo stesso biglietto per effettuare più accessi. Altri, addirittura, si scambiavano il ticket per far superare la sbarra a tre, quattro, cinque auto. Una condotta che è stata scoperta da Aeroporti di Roma e che verrà fermata grazie alla tecnologia. All’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino sono stati scoperti diversi autisti NCC che erano riusciti, per mesi, a parcheggiare negli stalli loro riservati senza, di fatto, acquistare il biglietto per la sosta. Gli NCC hanno a disposizione due parcheggi, uno al terminal T1 e un altro al terminal T3. Per accedere, ogni autista deve passare per il “polmone” di via Zara e acquistare i biglietti, al costo di due euro ciascuno, per parcheggiare nelle aree riservate.🔗 Leggi su Romatoday.it
