L'opera di Adr Jago a Fiumicino invita a riflettere sul senso di connessione globale. Attraverso la sua installazione, l'artista suggerisce un momento di unità universale, in cui i cuori di tutte le persone sembrano battere all'unisono. Un’opera che stimola la contemplazione sulla nostra interdipendenza e sulla possibilità di trovare un punto di incontro tra individui e culture diverse.

Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - "Penso che ci possa essere un momento in cui, per un attimo, i cuori di tutte le persone del mondo battono all'unisono e si sincronizzano. Potrebbe essere già successo, potrebbe star succedendo qui ora. Credo che nel mondo ci sia un ritmo, una pulsazione fondamentale che ci collega”. A dirlo è Jago, nome d'arte dello scultore Jacopo Cardillo, parlando del significato profondo della sua opera ‘Apparato Circolatorio. Sei cuori, un solo battito', svelata al Terminal 1, Area Transiti, dell'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino ‘Leonardo Da Vinci'. “Noi passiamo in mezzo a questa pulsazione, magari anche distrattamente, ma siamo sempre immersi in questo battito - prosegue l'artista - Credo che l'armonia sia quando le cose vibrano in un modo che non va per forza descritto ma che si percepisce e si sente”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Adr, Jago: "Nella mia opera a Fiumicino il battito che ci collega tutti"

