Raccolta differenziata la provincia di Parma cresce e sfiora la quota dell' 80%
La provincia di Parma continua a migliorare nella raccolta differenziata, raggiungendo il 79,8% e avvicinandosi all’obiettivo dell’80%. Secondo il Rapporto Rifiuti Urbani 2025 di Ispra, il dato rappresenta un incremento dello 0,2% rispetto alla precedente rilevazione, evidenziando un trend positivo nella gestione sostenibile dei rifiuti nella regione.
La provincia di Parma cresce dell'0.2% per la raccolta differenziata e sfiora la quota dell'80%. Si trova, precisamente, a 79,8%, secondo i dati del Rapporto Rifiuti Urbani 2025, redatto dall’Ispra e appena pubblicato. Nel solo comune di Parma la quota raggiunta, sempre con un incremento dell'0. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Abbiamo vinto! Legambiente premia Bacoli come Comune Riciclone della Campania. Stiamo al 91,22% di raccolta differenziata. È un orgoglio per tutti i bacolesi. Pensate: siamo la prima città nella regione Campania per percentuale di raccolta differenziata ra - facebook.com Vai su Facebook
La replica di Iren - Poli circa il modello di raccolta differenziata porta a porta, recentemente introdotto dal capitolato di gara bandita da Atersir per il territo ... Da gazzettadiparma.it
I dati sulla raccolta differenziata provincia per provincia - A livello provinciale, i dati Arpae del 2023 rispetto al 2022 vedono Reggio Emilia raggiungere l’83,3% (+1%) di raccolta differenziata; Forlì- Lo riporta ilrestodelcarlino.it